Daniel Aguirre: "El arte te cambia, te nutre, no es solo un pasatiempo o un evento de fin de semana"

Volver a Santa Cruz es volver a abrazar y revisar, en muchos sentidos. Ver a la familia, amigos de la universidad y del arte , los inicios de mi etapa profesional (26 años ya) ver, sentir lugares, personas que me inspiraron; las que están, que son muchas, y las que no (Música de Cañerías, Drago Dogan, Rolo Urioste, por citar algunos) y cómo lo siguen haciendo.

El espacio de Meraki refleja la consecuencia y tenacidad de la que los artistas forjamos hilos, mucho más cuando las situaciones son adversas. Si un espacio une, de ahí somos (como me dijo alguien que entiende), cuando hay desatención y olvido, o sea, cuando no existe la voluntad de crear condiciones para los artistas, entonces nos sumamos al tejido que hace acordes, no al del momento. Y eso pienso que propone el equipo de Meraki.