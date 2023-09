De Bolivia al mundo: El actor Fernando Arze Echalar brilla con el Septimus Award

Al recibir el galardón, Arze Echalar compartió emocionantes declaraciones: "Me siento feliz. ¿Cómo no? En este momento estoy viajando por Europa con la estatuilla, que aunque sea pesada físicamente, la cargo con mucho placer por el resto del viaje que tenemos." Sus palabras reflejan no solo la gratitud personal sino también la esperanza de que este logro impulse a otros artistas, no solo en Bolivia sino en toda la región.