De veterinario a artista musical: la inspiradora historia de Andy Aguilera

Santa Cruz se llenó de música y alegría a pesar de la lluvia, cuando Andy Aguilera, un reconocido artista con más de 20 años de trayectoria, deleitó al público con su presentación. En una entrevista exclusiva, Andy compartió detalles de su vida, su carrera y los desafíos que lo llevaron a convertirse en una figura destacada de la música.



“Llevo ya más de 20 años de carrera y no pienso retirarme mientras la gente me siga buscando y quiera escucharme”, asegura con una sonrisa. Su amor por la música nació desde niño: "Desde que abrí los ojos, la música hizo un efecto en mí". Sin embargo, no todo fue fácil. Antes de dedicarse por completo a su pasión, Andy estudió veterinaria en Cuba, pero el llamado de las melodías nunca lo abandonó.



Un cambio de vida llegó cuando emigró a Estados Unidos. “Mientras estudiaba para revalidar mi título, me vino una oportunidad de una disquera. Me ofrecieron un contrato y decidí probar suerte. Fue algo inesperado, pero definitivo”, relata. Su gran oportunidad llegó de la mano del maestro Juan Luis Guerra, quien produjo su primer éxito, Chica Especial.



Con los años, Andy se dedicó a explorar nuevos sonidos, influenciado por géneros como la bachata, el reguetón y el bolero. Esto lo llevó a desarrollar un estilo único que le permitió conquistar mercados en diferentes países. “En Miami comencé profesionalmente, pero fue en Puerto Rico y República Dominicana donde perfeccioné mi fusión musical”.



Bolivia se convirtió en un punto crucial en su carrera tras una casual escala de vuelo. “Estaba en un hotel y, por coincidencia, escuché a alguien hablando de mi música. Esa casualidad me llevó a mi primera presentación en Santa Cruz, ¡y reventamos el lugar!”. Desde entonces, Andy siente que Bolivia es su segundo hogar: “La gente aquí me hace sentir como si fuera parte de la familia”.



Hoy, Andy Aguilera sigue vigente gracias a su autenticidad y humildad. “Siempre respondo los mensajes de mis fans; eso no me cuesta nada. Aunque tengas éxito, sigues siendo una persona como cualquiera”. Próximamente, planea nuevas colaboraciones, consolidando su relación con el público boliviano.



Andy cierra con una promesa: “Mientras la gente quiera escucharme, seguiré cantando. Bolivia siempre estará en mi corazón”.