Desde el admirado Chiriguano hasta la emblemática Mujer cruceña': conozca las anécdotas de los artistas tras las estatuas vivientes

El monumento a la Mujer cruceña, interpretado por Romy Paz / Foto: El Deber

Su caracterización toma alrededor de hora y media. Sin embargo, lo más complicado es retirar la pintura al finalizar. "Uno se saca la pintura ahí en el teatro, yo me quedo unas tres horas en el baño con la ayuda de mi madre para sacarme toda la pintura ", comentó.

A pesar de no hablar para mantener la mística de la estatua, Romy encuentra formas creativas de comunicarse mientras hace su papel: "En mi caso, yo le pedí a una persona el celular, pero con puras señas y mímica para sacar una selfi. Parece que fue algo que le gustó a la gente porque varias personas me pidieron eso. Había momentos cuando dejaba de hacer eso para congelarme y quedar en la pose de mi estatua”, compartió, añadiendo que es necesario mostrar la figura ‘tal cual’ es.

​Sobre la actividad de las estatuas, Romy destacó que es lindo porque los niños se acercan, le aplauden bastante y le hacen conocer su emoción. “Algunas personas me reconocieron y me trataron de sacar palabras, pero obviamente yo no les hablaba, pero les hacía saber mi agradecimiento”, contó como anécdota. Según la comunicadora, este tipo de interacciones enriquece la experiencia, tanto para ella como para los visitantes.