Desde el baile de Anthony Hopkins hasta el regalazo de Cristiano Ronaldo; así celebraron Navidad las estrellas

No fue con regalos ni un banquete que el actor Anthony Hopkins quiso mostrar su celebración, sino bailando para dar un mensaje importante. "Nacer libre. Ser libre. Felices fiestas", escribió la estrella de 84 años que se grabó bailando, fluyendo a su estilo, el tema Dance me to the end of love, de Leonard Cohen. En menos de 24 horas, el clip en TikTok tiene más de 700 mil vistas y comentarios de internautas que piden vida infinita para este ícono de Hollywood.