Discusión entre escritores termina a los golpes en la Feria del Libro 2023

En su cuenta de Facebook, Párraga relata que fue a encarar a Averanga al stand donde expone sus libro en el pabellón Brasil de la FIL porque “el mencionado sujeto señalaba que los escritores cruceños son mediocres, incultos, ignorantes, racistas, logieros, hijos de Camacho y otros epítetos más ofensivos”, cuenta el escritor porongueño y agrega que invitó a su colega de letras a salir fuera del estand para hablar “Y estábamos saliendo, pero apenas cruzando la puerta de salida, me pegó un tremendo empujón por la espalda que me lanzó de cara contra la columna de ladrillos, ya en el suelo, me pegó una patada y estaba dispuesto a masacrarme, y lo hubiera hecho, si no hubiera intervenido mi amigo Hernán Cabrera junto a Ramiro Jordán, ambos escritores cruceños”, cuenta Párraga.