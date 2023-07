Diseñadores e ilustradores cruceños serán los protagonistas de la Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 2023

Finalmente, Jorge Gil opina que la BICeBé tiene una importancia muy alta, no solo para el país, sino para toda el área latinoamericana en general, y de diversas partes del mundo. “Las últimas ediciones en las que he podido participar y he estado presente, he visto mucha participación, mucho apoyo, mucha gente de distintas partes, de distintos continentes, con la comodidad de sentirse en un espacio agradable, como es el que brinda la BICeBÉ”, dice Gil, quien es diseñador gráfico con especialidad en Dirección Creativa y Arte.