Docente que alterna las artes plásticas con terapias anti estrés

Muy joven decidió estudiar para enseñar, y ese amor lo plasma cada jornada que dedica a contagiar su pasión por el arte. La Escuela-Taller de Arte Helamán Infanto-Juvenil, es su proyecto para enseñar dibujo y pintura a niños y jóvenes. Esta iniciativa se ha convertido además en una terapia en tiempos de crisis y pandemia.





¿Qué la motivó o quién fue su inspiración para ser docente?

Fui invitada a dar clases en el área de Artes Plásticas en el colegio Justo Leigue, eso es lo que hago actualmente.

Pues mi mayor motivación, antes de esta labor que realizo, fue la práctica docente en la carrera de Filología, conversaba con mis docentes sobre la didáctica en la práctica, ellos sabían que me gustaba dibujar, y me regalaban revista de artes. Es así que recibí un buen ejemplo, ya que no solo se enfocaban a enseñar, si no que se preocupaban de la parte emocional del estudiante.

Por ello, tomé la decisión de experimentar en el área que más dominaba, que fue las artes, al conocer la metodología, la pedagogía y la didáctica, entonces quise llevarlo a un ambiente más real y enfrentar el desafío; como decían los docentes, que no era un modo fácil y tampoco difícil, es saber llegar al estudiante con buen plan de clases y dominio del tema y estar siempre en constante actualización, no quedarse con lo tradicional.





¿Cómo transmite ahora sus conocimientos a los alumnos, cuando las clases no son presenciales?

Mostrando varias imágenes y colocando la cámara con el ángulo de 45 del Zoom, donde los estudiantes vean mis manos y distingan la técnica de cómo se dibuja o pinta.





¿Puede enumerar algunas ventajas de la educación virtual?

* Se puede mostrar imágenes y explicarlas, ya sea usando la pizarra virtual.

* Se muestra videos en el momento de la explicación, para la retroalimentación del tema.

* Las exposiciones permiten al estudiante entrenarse en el manejo de las clases virtuales, que de seguro lo necesitaran en la universidad.

* Es un impulso para buscar aplicaciones para el dibujo digital, que en esta época los estudiantes han ido desarrollando, más en el arte y buscando diferentes aplicaciones.





También imparte talleres de arte en este tiempo de pandemia ¿Cuál es la principal motivación de sus alumnos?

En una visita honorífica que tuvimos con el artista Henry Flores, él hizo esa pregunta a mis estudiantes, varios de ellos desean ser artistas reconocidos del medio, y que sus obras sean expuestas en las galerías de arte, otros decían que querían dominar la técnica que les gusta y aprender otras áreas. Realmente al escuchar la motivación de cada uno de ellos me entusiasma ser parte de esa formación artística que están eligiendo, y sé que en futuro podré verlos y contarlos entre los grandes artistas, por su esfuerzo, dedicación y disciplina personal.





¿Cómo pueden los niños y jóvenes utilizar la terapia del dibujo y la pintura en este tiempo?

Ellos se expresan, se relajan creando o viendo opciones para elaborar sus trabajos de dibujos, es un momento de olvido de todo lo que está sucediendo. Y demuestran a través de sus dibujos o pinturas todo lo que llevan dentro de sí, la manera cómo viven, su familia, sus amigos, sus profes.

Es la viva imagen de un mundo de diferentes emociones internas escondidas, del cómo se sienten en esta pandemia y es notorio en cada dibujo que ellos presentan inconscientemente, como trabajo de clase, ya sea en colegio o en los talleres de arte.

Es una terapia que sirve para desahogarse y expresar los sentimientos, y eso me ayuda a sentirme mejor.

