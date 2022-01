Dona un riñón a su suegra, pero un mes después su novia lo deja y se casa con otro

Escucha esta nota aquí

La conmovedora historia de Uziel Martínez, un profesor mexicano que trabaja en Baja California, donde expuso su trágico testimonio amoroso a través de su cuenta en TikTok, se hizo viral en redes sociales.

Uziel contó que donó un riñón a su suegra, pero a pesar del tan grande gesto, su novia lo dejó. Tan solo un mes después del trasplante de su madre, se casó con otro hombre.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, escribió Uziel en su cuenta de TikTok. El video hasta ahora tiene más de 16 millones de visualizaciones.





Seguidores y usuarios de la red social, le mandaron mensajes de ánimo: “Quite esa cara compa, ella perdió un gran compañero... siga adelante va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore” o “Esa acción no habla sobre ella, sino sobre ti y el gran ser humano que eres, siempre llega algo mejor, ánimo”, han sido alguno de los mensajes.

“Yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos. Yo solo hice el vídeo para hacer un TikTok. No creí que esto se fuera a salir de control”, comentó en un segundo video.

Tras conocer la historia de Uziel, ha sido imposible no recordar otras historias virales en TikTok, como la del joven que dejó la Universidad de Harvard para ir tras su novia y lo dejó.



