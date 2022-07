Dónde ver las principales series nominadas a los Emmy en Bolivia

La Academia de Televisión de Estados Unidos anunció ayer los nominados a los Emmy 2022, galardones que equivalen a los Óscar de la pantalla chica. Aunque el listado trajo pocas novedades, como " Succession" (25 nominaciones) y "Ted Lasso" (20), fuertes competidoras de las últimas ediciones y que conforman el top 3 de este año junto a "The white lotus" (20), la dosis de sorpresa no podía faltar.

No obstante, la plataforma ta bién tiene la representación del potente drama juvenil "Euphoria", de "Barry", "Curb your enthusiasm", "Hacks", "The white lotus", "The flight attendant", "Insecure", "The staircase" y "Scenes from a marriage".