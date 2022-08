Dragon Ball arrolla en la taquilla norteamericana en su primera semana de estreno

El cuarto lugar fue para Top Gun: Maverick, $us 5,9 millones. En 13 semanas en cartel la película tiene a Tom Cruise como autor estelar y ha cosechado $us 683 millones en las salas norteamericanas y 703 millones en el exterior.



La cinta animada DC Liga de Súper Mascotas cayó tres lugares a la quinta posición al recaudar $us 5,8 millones.



Las 10 más vistas se complementan con:



6) Thor: amor y trueno ($us 4 millones)



7) Nope ($us 3,6 millones)



8) Los Minions 2: érase una vez Gru ($us 3.5 millones)



9) Donde cantan los cangrejos ($us 3.2 millones)



10) Bodies Bodies Bodies ($us 2.4 millones)