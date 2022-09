El cantante R. Kelly, declarado culpable de pornografía infantil

El cantante de R&B caído en desgracia R. Kelly, que cumple una condena de 30 años por delitos sexuales, fue declarado culpable de pornografía infantil este miércoles después de un juicio de un mes en su ciudad natal de Chicago.



Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue condenado por tres cargos de producción de pornografía infantil y otros tres por captar a un menor para relaciones sexuales, informó el Chicago Tribune.



El tres veces ganador del premio Grammy fue absuelto por un jurado federal de otros siete cargos, incluidos los de obstrucción a la justicia en un juicio anterior, dijo el periódico.



Él y dos ex socios estaban acusados de obstruir un juicio por pornografía infantil en 2008 en el que un jurado le declaró inocente.



El exrepresentante de Kelly Derrel McDavid y un antiguo empleado, Milton "June" Brown, también fueron absueltos el miércoles de los cargos de obstrucción.



Kelly fue condenado en Nueva York en septiembre por reclutar a adolescentes y mujeres para practicar sexo.



El cantante de "I Believe I Can Fly" fue declarado culpable de ocho cargos de tráfico sexual y uno de extorsión en el caso de Nueva York.



La condena de R. Kelly en Nueva York, la primera en un juicio en el que la mayoría de las partes civiles eran mujeres negras, se consideró un punto de inflexión en el movimiento #MeToo.



Los debates arrojaron luz sobre el "sistema" de R. Kelly para atraer a jovencitas y violarlas, con la complicidad de personas de su entorno.



Muchas víctimas contaron que habían conocido a su ídolo en un concierto y después alguien había deslizado un pequeño papel con los datos de contacto del cantante. También se le procesa en otros dos estados.