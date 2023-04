El cantante y activista Harry Belafonte muere a los 96 años

Ni al principio de su carrera, Belafonte rehuyó la polémic a. En 1957 protagonizó la película "Island in the Sun", en la que interpretaba a un político negro en una isla ficticia que tiene una relación amorosa con una mujer de la élite blanca, una de las primeras producciones de Hollywood sobre relaciones interraciales.

Belafonte también puso en marcha el supergrupo USA for Africa, cuya canción "We Are The World" recaudó en 1985 millones de dólares para las víctimas de la hambruna en Etiopía.