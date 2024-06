El catálogo musical de Queen podría venderse por mil millones de dólares

De cerrarse el acuerdo, abarcaría sus canciones y toda la propiedad intelectual relacionada, incluyendo derechos de logotipos, vídeos musicales, productos, publicaciones y otras oportunidades de negocio.



La venta de catálogos musicales es un negocio en crecimiento desde 2016, captando la atención de inversionistas interesados en estas adquisiciones como inversiones rentables a largo plazo. Ejemplos notables incluyen a artistas como David Bowie, Bruce Springsteen y Whitney Houston, cuyas músicas han demostrado ser valiosas en el mercado.



Segñun informes de People, Justin Timberlake vendió su catálogo completo por aproximadamente 100 millones de dólares a Hipgnosis Song Trust. Bruce Springsteen transfirió 300 canciones y 20 discos de estudio a Sony por alrededor de 500 millones. Bob Dylan vendió su catálogo editorial a Universal Music Publishing por entre 300 y 400 millones, y su catálogo de másters a Sony Music por unos 200 millones. Otros nombres incluyen a Sting, David Bowie y Shakira.



Queen, con 52 millones de oyentes mensuales en Spotify, el doble que The Rolling Stones, se convirtió en uno de los catálogos más codiciados por los inversores. Canciones como “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust”, “Crazy Little Thing Called Love”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love” han perdurado de generación en generación.



Según Bloomberg, Sony Music está trabajando junto a otro inversor para cerrar la transacción cuanto antes. La BBC asegura que las negociaciones siguen en curso. The Wall Street Journal reveló que un catálogo musical que antes valía unos 40.000 dólares, hoy puede costar entre 4 y 40 millones.