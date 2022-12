El espectáculo en el mundo: El fenómeno Bad Bunny y mucho más

La revista Time eligió a Tití me preguntó como la mejor canción de 2022. La decisión no tiene otra explicación que Bad Bunny, el mayor fenómeno musical en este año que se va. Spotify y Apple Music lo declararon artista del año y el más escuchado en sus plataformas; su gira Un verano sin ti fue la más exitosa en público y ganancias; The New York Times, Rolling Stone y Billboard incluyeron su más reciente disco entre los mejores de 2022 y Time Magazine lo destacó como una de las 100 personas más influyentes del mundo.