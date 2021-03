El Festival de Cine de Cartagena de Indias cambia de modalidad, ahora es al aire libre y en luna llena

Escucha esta nota aquí

Para seguir vigente y no sucumbir ante los embates de la pandemia del coronavirus, el comité organizador del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) decidió cambiar la modalidad del evento.



Este año las proyecciones de las películas tendrán lugar en espacios al aire libre y ya no en salas de cines, teatros o auditorios como se hizo durante 60 años.



Se explicó que las exhibiciones solo se realizarán de noche, cuando haya luna llena. Se inició este domingo y concluirá el 24 de junio. Un total de 25 largometrajes y 34 cortos participan en este evento cinematográfico, que entrega el premio India Catalina de Oro a la mejor película.



Debido a que no se trata de un festival continuo, en el que todos los días haya proyecciones, ha sido denominado FICCI Interruptus. Son cinco los lugares en los que cada noche de luna llena se realizarán las proyecciones de las películas, tres fijos y dos itinerantes. Ellos son el Museo Histórico de Cartagena, la Plaza de la Proclamación y la Bahía de las Ánimas, los sitios permanentes, mientras que varios barrios de Cartagena también serán sede del evento cultural.



Este año el Festival de Cartagena rendirá homenaje al trabajo del cineasta británico Terry Gilliam, autor de filmes como Los caballeros de la mesa cuadrada, Las aventuras del varón Munchausen y 12 monos, por lo que recibirá una India Catalina.



