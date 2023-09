El Festival de San Sebastián arranca con un homenaje a la animación de Miyazaki

Pese a que su cara sigue protagonizando el cartel de esta edición, el intérprete español --adherido a la huelga en Estados Unidos-- finalmente no podrá recoger su premio honorífico durante la gala de inauguración del viernes, y su homenaje se aplazó al próximo año.

Pero la protesta en Hollywood no vaciará del todo las alfombras rojas de este festival, que es uno de los grandes de Europa junto a Cannes, Venecia y Berlín, y por donde pasarán este año intérpretes como Jessica Chastain, Juliette Binoche, Griffin Dunne, Aidan Gillen, Mads Mikkelsen, James Norton o Dominic West.

El primer premio honorífico Donostia de esta edición será para el japonés Hayao Miyazaki, de 82 años, quien recogerá el galardón de forma virtual antes de la proyección de su último filme animado, "Kimitachi wa do ikiru ka" ("El chico y la garza"), fuera de concurso en la Sección Oficial.

Todas las miradas de los primeros compases de esta edición se las llevó, sin embargo, el pase de prensa del polémico documental-entrevista "No me llame Ternera", incluido en la sección Made in Spain.