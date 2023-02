El Indio Solari confirma que se retira de los escenarios

"No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el párkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla. No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo", expresó al periodista Mariskal Romero.

A pesar de la mala noticia, el artista consoló a sus seguidores asegurando que seguirá haciendo lo que más le gusta: canciones.



"No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. Debés en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo", sostuvo.



El Indio Solari también se refirió a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que fundó en 2004, tras la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, elogiando su nivel y asegurando su continuidad.



"Están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos. Les entrego, les regalo la banda, la marca, a Los Fundamentalistas. Porque se portaron conmigo con entusiasmo, con emoción, durante 15 años que estuvimos juntos", sostuvo.