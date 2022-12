El niño que cantó Mi burrito sabanero clama por ayuda

"Estaban grabando, pero el que estaba cantando no les servía. Me hicieron pasar y me pusieron a cantar. (…) Yo no pronunciaba la ‘s’, decía 'tabanero'", contó en entrevista con el programa venezolano La Cata Musical, recientemente.



También relató que tras horas de ensayar, le fue imposible pronunciar bien, pero los productores se rindieron y aceptaron que suene un poco raro, detalle que no impidió que el villancico sea un éxito.