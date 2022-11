El paro indefinido, a través de la mirada constante de Ejti Stih

Ejti Stih no deja nada al azar. Cada trazo que da en cada uno de sus cuadros tiene un significado, el resultado son coloridas pinturas en las que la gente siempre es protagonista. Y en estos días distintos que se viven en Santa Cruz, la artista eslovena-boliviana no ha quedado indiferente, se ha dedicado a mostrar a la gente y a plasmar a través de su arte las diversas caras del paro cívico.

“Los cuadros reflejan lo que estamos viviendo. La gente escribe buenos comentarios en cada publicación, eso me da ánimos y me motiva para seguir haciéndolos”, explica la artista, que añade que pintar para ella es la mejor manera de pasar el tiempo en estos días.

Ejti es consciente de que tomar posición en un escenario como el actual puede representar un riesgo para un artista. “Ya se ha visto cómo para Abecor no le es nada fácil, pero me parece que, en situaciones como las que vivimos, hay que tener un punto de vista. La función del arte es también comunicar, hacer sentir y despertar preguntas, no es solo para decorar palacios y para hacer cuadros que combinen con el sofá”, sentencia.