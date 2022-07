El regreso de La Familia Monster a manos de Rob Zombie: ya tiene un primer tráiler

rolligstone.com.ar

La mítica familia de monstruos vuelve a la pantalla y esta vez a color y a lo grande. Con la dirección del también estrella del metal, Rob Zombie, la cómica historia de La Familia Monster aún no sabe cuándo verá la luz del mercado, pero llegará en algún momento de este año.



El breve clip muestra un primer vistazo a la fidelidad que el director ha mantenido a la serie original de la década de los 60, presentando a los personajes principales Herman, Lily y el abuelo Monster interpretados por Jeff Daniel Phillips, junto a Sheri Moon Zombie, quien además es la esposa de Rob y Daniel Roebuck, respectivamente.



Reconocido mayormente por su películas de miedo y thrillers sangrientos, Zombie aclaró hace unos meses que esta vez se mantendría al pie de la esencia de la comedia original y la película tendrá una calificación PG. “Para aquellos que especulan, se preguntan y asumen que La Familia Monster será sucia, violenta y desagradable… bueno, están equivocados. Todo está bien en Mockingbird Lane”, resaltó vía Instagram.



En otra ocasión, Rob habló con Entretainment Weekly la visión que él como director, y en su momento espectador, tenía sobre la serie y cómo la adaptaría a la película.



“Sabía que si entraba y exigía de primeras: ‘¡Esta película será en blanco y negro u olvídalo!’, no estaríamos hablando de los Monster en este momento, porque nunca habría sucedido. Lo garantizo. Pero lo que hice fue que hice que los colores fueran hiperrealistas. Me di cuenta cuando los actores estaban maquillados y simplemente estaban caminando, almorzando o lo que sea, parecían personajes de dibujos animados que cobran vida. Eran tan increíblemente coloridos. Yo estaba como, tengo que iluminar la película de la misma manera. Realmente parecía en todo momento como una versión de dibujos animados de acción en vivo, lo cual fue realmente emocionante”



Nominada al Globo de Oro a la Mejor Serie de Televisión, el programa contó con dos temporadas y 70 episodios que se emitieron originalmente entre 1964 y 1966. La serie que en su momento fue una sátira a las películas de monstruos de la época, ya tuvieron otras secuelas como Monsters, Vayan a Casa! y Los Monsters, la Venganza estrenadas en 1966 y 1981 respectivamente, a pesar de haber sido cancelada previamente por su baja audiencia y luego volver a tomarse la pantalla chica en 1988 con La Familia Monster Hoy.



La película será estrenada bajo la rama de producción de Universal Filmed Entertainment Group. Podés mirar el tráiler oficial a continuación: