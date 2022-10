‘El Visitante’ de Boulocq gana como mejor película en el festival más antiguo de Turquía

“Entregamos el premio más importante para nosotros a “El Visitante”, por su acercamiento a temas sensibles como el patriarcado y la religión, y por qué el filme nos invita a contemplar y reflexionar sobre las paradojas del amor dentro de una familia y una sociedad fracturadas”, indica la resolución del jurado compuesto por destacados referentes del cine mundial como ser Oliver Pere (ex director de Cannes y Locarno), Valdimar Jóhannsson (director de la película Lamb, premiada en Cannes), los actores Anamaria Marinca (4 meses, 3 semanas y 2 días) y Jean-Marc Barr (Dancing in the Dark, Dogville), entre otros.