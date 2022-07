Emmy anuncia nominados y "El juego del calamar" espera hacer historia

"Me sorprendería si no queda entre las tres primeras con mayor número de nominaciones".

Después de saltarse un año, la saga la ganadora de 2020, "Succession", sobre una poderosa y traicionera familia, está de regreso; así como la serie de Netflix "Ozark" y la producción derivada de "Breaking Bad" de AMC, "Better Call Saul".

En el sector de las comedias, volvieron el éxito de Amazon Prime, "The Marvelous Mrs Maisel", que trata sobre una ama de casa de los años 1950 que se vuelve comediante, y "Barry", de HBO.

En la misma categoría presenta a "The Dropout, en la cual Amanda Seyfried encarna a la caída en desgracia estrella de la bi otecnología Elizabeth Holmes; y "Pam and Tommy", sobre lo que vivió la actriz Pamela Anderson en los años 1990 cuando se divulgó un video privado con contenido sexual.

La comedia "Only Murders in the Building", protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short como un improbable trío que se embarca en el mundo de los podcasts de crimen, también se posiciona en el intento de Hulu de acumular más nominaciones.