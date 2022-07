En la biblioteca central no pueden comprar periódicos para la hemeroteca desde el año pasado

Desde el año pasado, los usuarios de la hemeroteca ubicada en la Biblioteca Central Enrique Kempff Mercado no pueden contar con las ediciones diarias de los medios impresos locales, ya que la institución dejó de comprarlos. Uno de estos usuarios es el historiador cruceño Carlos Cirbián, quien se mostró extrañado porque, afirmó, es la primera vez en la historia de esta biblioteca que ocurre este hecho. “Desde el mes de agosto del año pasado no ingresa ningún periódico”, dijo Cirbián, quien afirmó que había recibido información de que esto sucedía por falta de presupuesto. “El próximo mes se va a cumplir un año sin comprar los respectivos periódicos”, mencionó el historiador.



La hemeroteca, ubicada en el último piso de la biblioteca, tiene archivos empastados de distintos periódicos desde finales de los años 70 del siglo pasado, y es fuente de consulta diaria por varias personas. Carlos Cirbián espera que la situación en este caso se regularice pronto y así nuevamente se pueda contar con los periódicos. “Son documentos imprescindibles para todo trabajo investigativo”, dijo Cirbián.

La respuesta en la biblioteca

Biyú Suárez, directora de la biblioteca, señaló que “la hemeroteca está funcionando con una pata coja” y que por el momento no pueden comprar periódicos. “Estoy en busca de una persona que tenga todo en orden para poder hacer la adquisición de los mismos: NIT, licencia de funcionamiento, factura, Sigma, y otros dos requisitos más para que le podamos pagar”, informó Suárez, quien dijo que no puede comprarlos “del canillita de la esquina porque no tiene ninguno de esos requisitos. Por eso que no podemos comprar periódicos”.

Suárez aseguró que no es por falta de presupuesto que no se realizan estas transacciones.

La funcionaria mencionó que la secretaria de Cultura, Sarah Mansilla, estuvo tramitando algunos recursos para poder hacer las adquisiciones y, gracias a esto, hace dos días salió la orden positiva. “Ahora falta hacer muchos trámites para que la persona que se encargue pueda comprarlos y mandarlos a la biblioteca”, explicó Suárez, que dijo que son cinco los periódicos que se compran, entre locales y nacionales.

“Ojalá pronto ya podamos ofrecer a los usuarios de nuevo la lectura de los diarios. Sólo tenemos El Mundo, que nos llega cada día como donación”, dijo Suárez, señalando que en la anterior gestión había oficinas que repartían periódicos con todos los requisitos para dar factura.









