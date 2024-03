Eric Carmen, el intérprete del éxito mundial "All by Myself", falleció a los 74 años

El cantante estadounidense Eric Carmen , intérprete del éxito mundial "All by Myself" en 1975, falleció a la edad de 74 años, anunció el martes su esposa, Amy Carmen.

Además del éxito de "All by Myself", Carmen tuvo otro momento de gloria con "Hungry Eyes" , parte de la banda sonora de la popular película "Dirty Dancing" (1987), con Patrick Swayze y Jennifer Grey.

Sus éxitos han sido versionados por artistas tan diversos como Céline Dion ("All By Myself"), Shaun Cassidy ("That's Rock 'n Roll") o John Travolta ("Never Gonna Fall in Love Again").