Esposa de Bruce Willis revela que los cuidados que requiere su marido están afectando su salud mental

Tras casi dos meses de anunciar la retirada del cine de uno de los héroes de acción de los años 80 y 90, Bruce Willis, Emma Heming, su esposa, reveló a The Bump, que la afasia que el actor padece y los cuidados que este necesita están demandando mucho de ella y la están complicando en su salud mental.

La modelo señaló que los cuidados de Willis y de las dos hijas que ambos tienen en común (Mabel y Evelyne) le están pasando factura, tanto a su salud mental como general. "Y no estaba siendo de ayuda para nadie en mi familia. Alguien me dijo, no hace mucho, que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas por no cuidarte a ti mismo. Eso me detuvo en seco y realmente me hizo reaccionar", indicó.

Heming no considera que sea oportuno llamarla "heroína" por poner las necesidades de su familia por encima de las suyas la mayor parte del tiempo. Además, admitió que es "duro" asistir al "declive" de su pareja y que ahora trata, cuando puede, de dedicar más tiempo a sus propias "necesidades básicas".



