Estas son las cinco mejores canciones navideñas, según Billboard

#2 Rockin around the Christmas tree (Brenda Lee)

La artista estadounidense grabó el exitoso villancico navideño en 1958. Justin Bieber y la banda colombiana Morat tienes sus propios covers.



#1 All i want for Christmas is you (Mariah Carey)

La artista estadounidense, conocida como el 'Ave Cantora Suprema' por el Libro Guinness de los récords, es la reina de la Navidad desde 1994, cuando compuso la canción en 15 minutos.