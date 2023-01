Estas son las series y películas ganadoras de los Critics Choice Awards 2023

En cine, Todo en todas partes al mismo tiempo se llevó a casa el premio a la mejor película, mientras que en TV, Abbott Elementary y Better Call Saul obtuvieron el premio a la mejor serie de comedia y drama, respectivamente.

En esta edición, el actor Jeff Bridges recibió el Premio a la Trayectoria y Janelle Monáe el See Her Award.

Mejor serie de drama: Better Call Saul (Netflix)

Mejor actor de serie de drama: Bob Odenkirk - Better Call Saul (Netflix) Mejor actriz en serie de drama: Zendaya - Euphoria (HBO Max) Mejor actor de reparto en una serie de drama: Giancarlo Esposito - Better Call Saul (Netflix)

Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus (HBO Max)

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión: Amanda Seyfried, The Dropout

Mejor miniserie: The Dropout

Mejor actor en miniserie: Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story

Mejor actor: Brendan Fraser – The Whale

Mejor reparto: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mejor efectos visuales: Avatar: The Way of Water