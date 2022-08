“Fall”, el vertiginoso thriller que borró las palabrotas de sus protagonistas

Cuando te cuelgas de una torre a 600 metros del suelo desértico y te sostienes solo por las yemas de tus dedos, es difícil no dejar escapar un par de improperios, incluso si eres un actor de Hollywood rodando una película apta para un público desde los 13 años.



Por suerte, una nueva tecnología en edición llegó al rescate de las estrellas de "Fall", la película que se estrena este viernes en los cines de Estados Unidos, que cuenta la historia de dos jóvenes mujeres que deciden escalar una torre de metal en el remoto desierto de California.



Como es una película, la aventura no resulta según lo planeado, y Becky (Grace Caroline Currey) y Hunter (Virginia Gardner) quedan atrapadas en una diminuta plataforma donde el vértigo es apenas uno de los aterradores desafíos que deben superar.



"Te hablo de los vientos más intensos que he experimentado jamás", dijo Currey a la AFP, sobre el agotador rodaje.



"Gini (Gardner) y yo estamos simplemente aferradas a ese poste, sentadas ahí, balanceándonos, mirándonos".



"Tuvimos un momento tipo '¿en qué nos metimos?' y también el de '¿estas son nuestras últimas horas?','¿lo lograremos?'".



"Definitivamente había muchas palabrotas en el ambiente y en el aire".



Si bien la película no se filmó en la verdadera Torre de Televisión B67, que es el doble de alta que la Torre Eiffel, los actores de todas formas tuvieron que desenvolverse en una locación aterradora: una torre de 18 metros de altura en la cima de un acantilado en el desierto de Mojave.



Usando ángulos esmerados para no mostrar la montaña, el director británico Scott Mann fue capaz de recrear con efecto realista este thriller independiente con un modesto presupuesto de 3 millones de dólares.



Pero cuando Lionsgate, el enorme estudio de Hollywood, acordó distribuir la película, había un problema.



Los actores maldecían durante toda la película, y con un lenguaje como ese la película podría terminar calificada como "restringida", lo que afectaría la taquilla.



"Las groseras Virginia y Grace", bromeó Mann en una entrevista con la AFP a través de Zoom.



"No las culpo, porque seamos honestos, en la cima de esta absurda estructura, a cientos de metros de altura y pidiéndoles que improvisen escenas, está completamente justificado que dijeran algo así".



"Definitivamente es mi culpa", admitió.



'Lenguaje vulgar'