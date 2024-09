Fallece a los 83 años el músico brasileño Sergio Mendes, leyenda de la bossa nova

El músico y pianista brasileño Sergio Mendes, que contribuyó a exportar la bossa nova al mundo, falleció a los 83 años en Los Ángeles, informó su familia este viernes.



En un comunicado, la familia de Mendes dijo que el músico "murió en paz" la víspera en su casa de la ciudad estadounidense, rodeado de su esposa y sus hijos.



"En los últimos meses, su salud se había visto afectada por los efectos del covid prolongado", añadió la nota.



Lanzado a la escena brasileña a principios de los años 60 en plena ola de la bossa nova, Sergio Mendes alcanzó la fama rápidamente. Sus talentos como pianista y compositor de arreglos despertaron el interés de Antonio Carlos Jobim.



Su dominio del jazz impresionó y el saxofonista norteamericano Cannonball Adderley escogió su formación, "Sexteto Rio", para grabar el disco "Cannonball's Bossa Nova", en 1963.



Tres años después, Mendes alcanzó un gran éxito internacional con su álbum "Sergio Mendes & Brasil '66" y el desde entonces famoso "Mas Que Nada", adaptación de una canción de Jorge Ben.



Grabó más de 35 álbumes y salió de gira con grandes artistas estadounidenses como Frank Sinatra. Es además el brasileño con más canciones (14) en el Top 100 de las listas estadounidenses, según la presidencia de Brasil.



"Descansa en paz, querido genio", dijo en Instagram Milton Nascimento, ícono de la música popular brasileña y una de las primeras celebridades en reaccionar a la muerte de Mendes.



"Fueron muchos años de amistad, colaboraciones y música" entre ambos, agregó.



- Curiosidad y espontaneidad -

El mensaje de Nascimento fue seguido por homenajes de personalidades de dentro y fuera de Brasil.



"En este momento de tristeza, me solidarizo con los familiares, amigos y fans de Sergio Mendes", escribió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una nota.



"Fue uno de los mayores exponentes y divulgadores de nuestra música y cultura en el mundo", añadió.



El vocalista de Black Eyed Peas, el rapero Will.i.am, rindió tributo al pianista en tres historias de su cuenta en Instagram, una de ellas acompañada de una foto de ambos caminando y el mensaje "Una amistad eterna".



La agrupación estadounidense hizo un remix de "Mas Que Nada" en 2006, cuando estaba en uno de sus mejores momentos, dándole un nuevo aire a la recordada canción.



A lo largo de su carrera, Mendes no dejó de explotar la inagotable veta de una música cautivante, en la que mezclaba hábilmente la cadencia de la samba, el groove del jazz, las sutiles armonías vocales de la bossa nova y el refinamiento del pop californiano.



Ganó el Grammy de World Music en 1993 por el álbum "Brasileiro", que incluye varias composiciones de su compatriota Carlinhos Brown, con quien casi dos décadas después fue nominado al Óscar por la canción "Real in Rio", de la película animada "Rio".



Sin embargo, detrás del músico famoso y del aspecto comercial de sus temas, rayanas a veces en el "easy listening", había un artista dotado de una gran espontaneidad.



"Soy muy curioso, me gusta aprender, es por eso que hablo francés de oído", aseguró Sergio Mendes en una entrevista con la AFP en París, en 2014.



"La raíz de mi música es brasileña. En Brasil tenemos una bella diversidad cultural y musical, entre la música de Bahía, de Rio de Janeiro, la música clásica, los ritmos llegados de África", destacó entonces.