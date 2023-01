Fallece actriz Annie Wersching, la Tess original de 'The Last of Us'

​La actriz estadounidense Annie Wersching, que puso su voz a Te ss Servopoulos en el videojuego original The last of us, falleció ayer, domingo 29 de enero, a consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado en 2020. A sus 45 años , Wersching deja varios títulos en cine y televisión por las que será recordada.

"Extraño a la amiga que me ayudó a dar vida a Tess. Annie, te has ido demasiado pronto. Formarás parte de las familias de The last of us y Naughty Dog para siempre. Fans de The last of us hagan donaciones para los niños en GoFundMe", escribió en Twitter Neil Druckmann, cocreador del videojuego y uno de los responsables de la serie de HBO Max.