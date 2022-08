Familia menonita se enlista como hincha de Oriente Petrolero

"Siempre me ha emocionado el fútbol, hace 10 años que era hincha de Oriente. Como nunca pude cumplir mi sueño, la cultura menonita antes no me permitía, ahora estoy apoyando a los jóvenes menonitas y le doy la bienvenida a Oriente, están las puertas abiertas para que vengan a hacerse socios y apoyen al club. ¡Viva Oriente", expresó Daniel en un video, y posó feliz con su carnet y polera del equipo.