Fernando Arze Echalar elige Santa Cruz para vivir y para sus nuevos proyectos

“He recibido propuestas para radicarme en otros países, pero la verdad es que mi carrera ha tenido un buen norte en Bolivia y soy muy agradecido con nuestro país, porque diez años que he vuelto y he podido dirigir más de 20 obras de teatro, actué en otras 5 y creo que diez largometrajes. Aquí se pueden hacer todavía muchas cosas y Santa Cruz me parece el lugar ideal”, sostiene Arze Echalar, en comunicación telefónica con EL DEBER desde Mar del Plata (Argentina), donde días atrás estuvo presentando Los de abajo, filme de Alejandro Quiroga que lo tiene como protagonista.