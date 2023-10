Fernando Arze Echalar: “Infelizmente muchos cineastas se están yendo del país y eso es un golpe al cine boliviano”

Fernando Arze Echalar (51), el primer boliviano en llevarse el premio a Mejor Actor de América en los Septimius Awards, compartió con El Deber su experiencia en el mundo cinematográfico.

Los de Abajo es una película boliviana que salió este año y fue grabada en Rosillas y Padcaya, en Tarija. En esta entrevista, Fernando comentó detalles inéditos de su experiencia como actor, desde la preparación del filme hasta los nuevos desafíos y oportunidades que enfrenta el cine en Bolivia. El actor se sinceró sobre aspectos que influyen en este mundo artístico.

1. ¿Cómo te sientes al ser el primer boliviano en ganar como Mejor Actor de América en los Septimus Awards 2023? ¿Qué significó este premio para ti?­­­

- Ganar cualquier premio es un sentimiento, tengo un sentimiento de haber cumplido. El Septimius Awards es un premio bastante particular porque premia actores de cada continente y los actores que estaban en mi categoría son actores ya de mucho recorrido, entonces, da un placer extra ganar en una ceremonia de premios tan particulares. Es un orgullo representar a Bolivia. Es lindo ser el primero, espero no ser el único ni el último… y espero que no sea mi último. Ojalá que esto abra puertas para que otros actores y otras actrices bolivianos sientan que también pueden competir con las producciones internacionales. Ser parte de una película como Los de Abajo, que está corriendo el circuito que está corriendo, es realmente muy lindo.

2. Tu reconocimiento se debe a tu interpretación en la película Los de Abajo. ¿Puedes hablarnos de los desafíos que enfrentaste al dar vida a este personaje?

- Si logré hacer un trabajo que cautivó al público, en mucho tiene responsabilidad el director Alejandro Quiroga y su guion, su forma de dirigir fue una sensibilidad esencial para poder entender al personaje. Creo que uno de los retos principales era encontrar el tiempo y el ritmo en el que hablan estos personajes. Tiene que ver con la respiración, creo yo. Entonces, trabajamos eso con Alejandro: el ritmo de las charlas es diferente, es más lento, con eso me refiero al tiempo, no me refiero a la época, sino al pasaje de tiempo en general, en la vida de estos personajes, el pasaje de cuánto tiempo pasa durante una conversación, el pasaje de tiempo entre una frase y otra, es completamente diferente.

3. ¿Puedes compartirnos detalles sobre tu proceso de preparación para la película?

- El proceso creativo es muy complejo de detallar siempre porque tiene que ver con muchos elementos, desde la primera lectura del guion. Me acuerdo que Ali Quiroga, el director, me pidió que lea el guion de una película que él tenía. Cuando leí el guion ya sentí una cercanía tremenda con los personajes y especialmente con el personaje de Gregorio, que es el protagónico. Me parecía un personaje tremendamente profundo. Y le dije: “mira, si algún día haces esta peli, déjame hacer casting. Me interesaría mucho hacer de Gregorio”, precisamente porque es un personaje muy lejano a mí. Él es del campo, yo siempre he vivido en una ciudad, ve la vida desde un lugar opuesto a lo que yo estoy acostumbrado. Sin embargo, tiene temas, cuestionamientos tremendamente humanos, y esos son los que yo quería explorar.

Yo quería conocer el lugar tiempo antes de filmar, entender cómo vive la gente en pueblos como Rosillas, conocer a los familiares de Alejandro, porque la película está basada un poco en su familia, o inspirada en su familia. Entender cómo hablan, charlarles, estar con la gente del lugar. Nunca va a ser al 100%, obviamente, pero comprender lo máximo posible cómo puede ser la gente del lugar, en este caso, de un pueblito en los valles de Tarija. Cómo ven la vida es una primera investigación.

4. ¿Tus expectativas se cumplieron al finalizar el proyecto?

- Uno siempre trata de ser lo mejor. Soy tremendamente crítico con mi trabajo, no me gusta verlo, posiblemente por eso, después de que se ha hecho. No me gusta ver las tomas grabadas, confío mucho en el director y la directora que me digan si está lo que estaban buscando, si se ha podido filmar lo que estaban buscando. Pero sí, tengo confianza, ya ni sabría decirte cuáles eran las expectativas, uno lo que espera es hacer un buen trabajo, entregarse al 100%. Creo que he logrado hacer eso casi siempre, no en todas las tomas, pero casi en todas, y eso para mí es un buen trabajo.

5. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el mensaje que la película Los de Abajo quería transmitir? ¿Sientes que esta historia tenía un peso especial?

Cuando estás trabajando en un personaje no estás pensando en el mensaje de la película, es un trabajo para el director, me imagino. Sin embargo, mucha gente habla sobre el tema del agua, de la escasez del agua, un tema muy actual, y se toca muy fuertemente el tema del abuso de poder. Entonces, creo que la película habla mucho sobre los que creen que tienen derecho más que otros, habla sobre la desigualdad, habla sobre seres abusivos que creen tener el derecho de usurpar, violentar la vida de otros para un cierto beneficio económico. Pero también creo que la película habla sobre el amor de un padre por un hijo, y la dificultad que un ser humano específico. En este caso, Gregorio tiene que mostrar ese amor por la familia.

6. ¿Cómo crees que tu premio vaya a influir en tu trayectoria profesional? ¿Piensas que también podría influir en la forma en que se percibe el cine boliviano en el extranjero?

- Es difícil decir la fuerza que un premio puede tener en la carrera de alguien. No sabes quién se va a enterar del premio, no sabes a quién le va a importar que ganes un premio. Es muy complicado eso. Yo no le doy mucho valor a los premios en el sentido de que van a mejorar o empeorar o influenciar en alguna carrera. Espero que le dé un poco más de peso a mi carrera. Pero mi día a día va a ser el mismo, va a ser continuamente buscar nuevos proyectos. Espero que lleguen más proyectos, obviamente, más posibilidades. Pero yo creo que en el día a día no va a cambiar mucho.

El cine boliviano, como cine, tiene que ser visto como una obra en conjunto y cada cineasta es responsable por hacer algo interesante que valga la pena ser visto dentro de esa obra conjunta. Yo lo que quiero es poner mis granitos de arena en cada trabajo que hago para que el cine boliviano pueda ser visto, pero dependemos de muchas piezas. El cine boliviano depende de un Estado que apoye: que apoye a las artes, que nos dé herramientas, que nos dé apoyo para poder hacer lo que queremos y necesitamos hacer para contar las historias que queremos contar. Necesitamos de gente técnica, creativa, que cuente las historias, necesitamos de realizadores que ayuden a realizar estas películas, necesitamos distribuidores, gente que quiera distribuir las películas, los proyectos finalizados. Entonces, es complejo.

7. Este premio es un gran paso del cine boliviano hacia una mirada internacional. ¿Tienes algún próximo proyecto cinematográfico como director o actor?

- Proyectos pendientes siempre hay. Los actores, dependemos de que los productores puedan conseguir los recursos para filmar sus películas. Entonces, como actor sí he sido invitado a algunos proyectos, pero estoy dependiendo de que la preproducción de estos proyectos pueda empezar para entrar en producción. Como director, espero filmar un documental pronto con unos compañeros, un documental muy lindo sobre el tema ambiental en la ciudad, en el municipio de La Paz. Espero que se logre. Y voy a dirigir un cortometraje de una amiga italiana a fines de año e inicios del próximo año. Entonces, ya estoy escribiendo el guion para una película que ojalá que se pueda filmar el próximo año también.

8. ¿Cuál es tu visión para el futuro del cine boliviano?

- Sobre el futuro del cine boliviano es complicado. No lo veo muy bien, mientras no tengamos el apoyo que necesitamos. Hay mucha gente, muchos cineastas que se están yendo del país, infelizmente, y eso es un golpe al cine boliviano. Son cineastas que han hecho muchísimas películas y de las mejores producciones en Bolivia. Hay una generación nueva que está entrando, que ojalá pueda hacer películas, que pueda contar sus historias, pero no lo van a lograr si no hay un apoyo del Estado. Entonces, ahí es donde entra Adecine, la Agencia Nacional de Cine. Espero que los cineastas y Adecine puedan unir fuerzas para implementar la ley del cine, implementar una ley que ampare, que apoye, y también que exija responsabilidad de los cineastas, que los ayude, pero también que exija responsabilidades. Y así seguiremos contando nuestras historias y podremos poner un poquito más de Bolivia en el mapa mundial.

9. ¿Qué desafíos y oportunidades consideras que enfrenta la industria cinematográfica en Bolivia?

- Creo que el cine boliviano está muy bien visto en el exterior y tenemos que aprovechar este momento para unirnos como cineastas, para generar una fuerza más fuerte, más contundente y poder hacer con que la ley finalmente sea utilizable. Otro reto es el reto mundial ahora: la inteligencia artificial. Necesitamos guiones bien escritos y hay el peligro de que la inteligencia artificial empiece a escribir guiones que aún no los hemos escrito. Lo que yo siento que aún tenemos son historias novedosas, lugares que podemos mostrar, locaciones que no han sido vistas por el público mundial, lugares en Bolivia que son absolutamente increíbles, maravillosos. Todavía tenemos todo eso para mostrar, entonces el reto es unirnos junto al Estado para poder ir mostrando lo que es Bolivia. El cine sí es un poder tremendamente poderoso cuando se une al turismo, cuando se une al comercio, cuando se une a todo eso sin dejar lo artístico.

10. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes bolivianos que sueñan con seguir tus pasos en la industria del cine?

- Sueños sólo son sueños y se mantienen como sueños, si no tienes un plan. Debes seguir adelante con tu plan, con consistencia, perseverancia y disciplina. Si no es así, el sueño se transforma en rencor. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. No te dejes afectar por la envidia y la incapacidad de otros. Aléjate de las personas mediocres.

11. Finalmente, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría compartir con tus seguidores y con el público en general?

Al público boliviano: vayan a ver cine boliviano. Es una fuente de sabiduría. Vayan para poder discutir lo que tiene el cine boliviano, muy presente, es su constante temática social que te obliga a reflexionar. Reflexionen. Desarrollen sus ideas y sus críticas con argumentos, por el bien de la sociedad boliviana. Sean pro-activos. A mis seguidores les agradezco la inmensa cantidad de cariño que he recibido los últimos días. Este premio ha sido un regalo de cumpleaños increíble, y el cariño de mis seguidores lo ha hecho aún más especial. A los que quieren ser actores y actrices, busquen clases, busquen formarse, busquen conocer más y más técnicas de actuación... busquen ser impecables en su trabajo. Actuar es un oficio: algo que se puede volver una profesión muy grata, pero hay que trabajar duro para lograrlo.