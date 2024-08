Fin de semana frío en Santa Cruz, perfecto para disfrutar del séptimo arte

Además, el 29 de agosto marca el regreso a la Tierra Media con la segunda temporada de "The Rings of Power". En lo que respecta a películas, el 15 de agosto se estrenó "¡Jackpot!", una producción original de Amazon protagonizada por Awkwafina y John Cena, detalló el portal.



Disney+ no se queda atrás y ofrece un amplio catálogo que incluye producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Uno de los estrenos más esperados es la segunda temporada de la serie animada "Star Wars: Young Jedi Adventures", que debutó el 14 de agosto. La plataforma también lanzó "Are You Sure?!", una serie que sigue a los miembros de BTS, Jungkook y Jimin, en sus viajes alrededor del mundo.



Por último, Netflix sigue ampliando su catálogo con nuevos lanzamientos. Entre ellos, destaca la cuarta temporada de "The Umbrella Academy" y la primera parte de la cuarta temporada de "Emily en París". Los amantes del cine pueden disfrutar de "Rebel Moon", la versión del director Zack Snyder, así como de la comedia de acción "The Union", protagonizada por Mark Wahlberg y Halle Berry.