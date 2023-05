Fitcruz: 70% de salas llenas y un público que disfruta del teatro

“El balance del festival es muy positivo, hemos conseguido que más del 70% de las salas se llenen, el otro restante llegó a un 60% de su capacidad. No hubo ninguna sala vacía”, detalló Oscar Leaño, director artístico del Fitcruz.

“Hay que seguir creando la cultura de ir al teatro . El público nos sorprendió. No he visto ni una sola función en la que haya sonado un teléfono. Antes renegábamos por eso”, destacó Leaño.

La organización de la muestra se proyecta para seguir con más puesta en escenas y no precisamente en dos años, que es cada cuanto se realiza la muestra teatral. “Este año como Festival estamos llevando obras internacionales al Festival de Teatro de La Paz y al año que viene ellos nos enviarán obras para que se presenten en Santa Cruz”, explicó Leaño.

Otra característica particular de esta versión fue la realización de dos festivales dentro del Fitcruz: la muestra infantil Butucún y el Festival OFF, que contempló en su cartelera obras que no pudieron ser parte de la muestra grande por distintos motivos.