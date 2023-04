Floricienta: “Tantos años, no me esperaba recibir semejante amor”

Hace 19 años Floricienta hizo furor en la televisión, pero nadie se imaginó que después de todos esos años, Flor Bertotti, llegue a la ciudad con show y así poder revivir canciones como Flores Amarilla, Tic Tac o Mi vestido azul.

La actriz y cantante argentina llegó con tres días de anticipación a la ciudad, ella interactuó con su público, estuvo supervisando el armado del show que dio la noche del sábado en el estadio de Real Santa Cruz y se mostró muy sencilla y accesible con los fanáticos que le pedían un saludo o una foto.

Florencia confiesa que nunca se imaginó ser recibida por los cruceños con tanto cariño, un afecto que se volvió a demostrar en el concierto de más de una hora y media y que ofreció junto a más de 10 bailarines en escena.

“Se hace más largo, porque yo interactuó con el público entonces entre charla y charla se alarga. Canto temas que se saben todos, los de Floricienta, las que están en nuestro corazón, canciones mías, de mi nuevo álbum, también canciones de programas que hice, porque yo escribo temas”, detalla ‘Flor’, como prefieren llamarla sus seguidores.

-¿Es un set list completo?

Sí y ese set list completo también está en mis redes sociales, ahí lo pueden ver para que practiquen todas las canciones cuando quieran.

-¿Se imaginó tener este recibimiento después de 19 años de la novela?

No me lo esperaba, para nada, volver y sentir este recibimiento, ese cariño ese amor, quede sorprendida. Sí supe que era bien recibida en su momento, pero tantos años después, no me esperaba semejante amor.

-¿Qué les dice a esas personas, que siguen regalando flores amarillas?

‘Flores amarillas’ es uno de los temas más populares de Floricienta y uno de los sueños del personaje es que le regalen flores de ese color)

Viste que no pasa de moda las flores amarillas, vuelven y vuelven. Les digo que me encanta, es un ícono de amor y me siento muy halagada cuando se inspiran en las flores amarillas.

-¿Su hijo le sigue los pasos en cuestión de actuación y música?

Yo tengo uno sólo, y él es cero tele, cero músicas no quiere nada de nada.

-Aparte de la televisión, también es youtuber, ¿con su página de cocina?

Me hice youtuber, descubrí que la cocina no es lo mío, pero si subo videos, te digo que cocino para un supermercado en Argentina, y te digo no sé cómo me contrataron para cocinar (risas). Hay algo del no profesionalismo con la cocina que empatiza mucho con la gente, muchas veces agarramos una receta y sale todo un desastre, eso es lo más genuino que me sucede a mí, no soy una experta, pero tengo que darle de comer a mi familia (risas).

-¿Ha probado algo típico de la ciudad?

Claro que sí, probé la comida típica de aquí.

-¿Qué ha hecho todos estos días en Santa Cruz?

Tuve encuentro con los fanáticos, tuve ensayos, terminamos de montar el show y repasamos todo lo que presentamos en el escenario. Siempre queremos que el espectáculo sea siempre impecable.

-¿Qué les dice a sus fans que la siguen acompañando muchos años después de Floricienta?

Que los recibiré siempre con el corazón abierto y que este espectáculo haya sido una noche inigualable para ellos, porque yo lo guardaré en el corazón.

​