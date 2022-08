Fundación Marcelo Callaú nace con muestra inédita

Pequeñas piezas, que no han sido expuestas y una obra gráfica que tampoco ha salido a la luz pública. Visitar una muestra de Marcelo Callaú siempre es una buena oportunidad de apreciar la obra de uno de los mayores artistas bolivianos y mucho más si se trata de obras inéditas.



Esto será posible desde este miércoles 24 de agosto, en la Casa Melchor Pinto, cuando se abra la exposición Marcelo Callaú C, en la calle Sucre # 50.



La curadora de la muestra, Cecilia Bayá, indicó que la sala Marcelo Araúz estará abierta desde ese día y que no habrá un acto de inauguración.



Bayá también adelantó que la muestra coincide con el nacimiento de la fundación Marcelo Callaú, impulsada por ella y que incluye en el directorio a Carmen Gamarra, viuda del artista cruceño y a la gestora cultural Ana Esther Rengifo.



“Tenemos todos los papeles, el estudio jurídico Indacochea nos ha apoyado en la parte legal. Esta fundación es muy importante porque protege la obra intelectual de Callaú, entre ella, la exposición permanente Diálogos con la madera, que desde hace 11 años está en la Centro de la Cultura Plurinacional”, señaló Bayá.



Obras



El contacto con la familia Callaú y la revisión del material que quedó en el taller de la calle Ballivián, permitió ordenar varias piezas para formar una muestra inédita.



Son 14 esculturas de madera y ocho pinturas expuestas en un montaje especial.



Las esculturas están montadas sobre pigmentos naturales de base; la técnica de la mayoría de las pinturas es paste, hay una en carboncillo y unos pigmentos cobrizos. Entre las figuras se puede apreciar una mariposa y siluetas de hombre, que Marcelo decía que eran de su padre; plátanos, manos y una silueta de mujer.



Bayá menciona que, la mayoría de estas obras, son de 1990 y otras, que no tienen fecha, corresponden a los años 80.



Marcelo Callaú nació en Santa Cruz de la Sierra el 16 septiembre de 1946. Es reconocido como el escultor cruceño más prominente y considerado uno de los representantes más importantes del arte boliviano de la segunda mitad del siglo XX.



Siendo adolescente, ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz y aprendió con el profesor húngaro Jorge Rózsa, junto a otros artistas con los que más adelante compartió el escenario artístico cruceño: Tito Kuramotto y Herminio Pedraza. Construyó su taller, hizo obras en técnica mixta, collage, dibujo, pintura con pastel, objetos utilitarios, muebles, joyas y proyectos urbanos. Falleció el 3 de mayo de 2004.