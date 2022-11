Gary Oldman se retira de la actuación, anuncia cuál será su última producción

Gary Oldman, uno de los actores contemporáneos más prestigiosos y reconocidos, anunció que está por retirarse. Aunque no fijó una fecha, puede que la segunda temporada de Slow Horses sea su último proyecto.



En entrevista con The Sunday Times, Oldman comentó: “He tenido una carrera envidiable, pero las carreras decaen y tengo otras cosas que me interesan además de la actuación. Cuando eres joven, piensas que vas a poder hacerlo todo, lee ese libro, luego pasan los años. Tengo 64 años. Los 70 está a la vuelta de la esquina. No quiero estar activo cuando tenga 80 años. Me sentiría muy feliz, honrado y privilegiado de despedirme como Jackson Lamb (su personaje en Slow Horses), y luego retirarme”.