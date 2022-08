Génesis Rodríguez: "Nunca pensé ser modelo ni cantante, decidí escaparme de 'ser hija de'"

La actriz venezolano-estadounidense Génesis Rodríguez (35) lleva varios años en la actuación, especialmente en telenovelas de Telemundo, pero

en los últimos tiempos cobró relevancia internacional con su papel de la superheroína Sloane Hargreeves en la serie de Netflix The Umbrella Academy.

La hija del querido cantante venezolano José Luis Rodríguez y la modelo cubana Carolina Pérez conversó unos minutos con SOCIALES desde Miami; reveló los consejos que recibió de su padre, qué se compró con su primer sueldo a los siete años y cuáles son los retos de la actuación.





Madre modelo y padre músico. ¿Pensaste elegir entre estas dos profesiones?

Nunca pensé ser modelo ni cantante; decidí escaparme de ‘ser hija de’. Quise ponerme varias máscaras y ser diferentes personas, y esto lo logro interpretando varios personajes. Actuar es lo único que sé hacer.

¿Por qué no querías ‘ser la hija de’?

Siempre era Génesis, la hija de ‘El Puma’. No quería tener esa presión, pero ahora me encanta.

¿Qué consejos te dio tu padre?

Me advirtió que debía tener la piel de elefante para que los comentarios y críticas no me afecten. Me dijo que los altos no pueden ser muy altos y los bajos no muy bajos, que hay que seguir un balance en la vida. Llevo 20 años trabajando en esto, así que ya aprendí mucho, y él ya no me aconseja (risas).

Al final elegiste una carrera diferente, pero igual de dura.

Sin duda es difícil, porque nunca dejas de aprender y crecer. Me encanta cuando tengo papeles en los que necesito engordar o adelgazar, así como poder desdoblarme y escaparme de mi propio cuerpo. Yo escogí ser actriz no por la fama, sino para escaparme a otras vidas, para vivir experiencias que de otra forma nunca tendría.

Empezaste a trabajar en la TV a los siete años, ¿qué hiciste con tus primeras ganancias?

No me pagaban mucho, ellos me cubrían el tutor que me daba las clases, así que mi cheque era nada. Con lo poco que me daban me compraba ropa y el resto mis papás lo guardaban. Gracias a Dios que lo hicieron, porque me enseñaron el valor del ahorro.

¿Con qué personajes no te sentís cómoda y cuál es el preferido?

Todos me gustan, hacer de la sufrida es cansón, pero me gusta dar emociones a las personas, también ser la villana me agrada. Al final disfruto todo, es el desafío de actuar.

¿Alguna vez rechazaste interpretar algún personaje?

Sí, pero por diferentes razones. Cuando hago un personaje debo

conectarme y cuando siento que no lo puedo hacer decido rechazarlo y se lo doy a otra persona. No me gusta tomar un trabajo por tomarlo, no soy falsa, a mí me nutre la creatividad. Si estoy todos estos años en la actuación es porque me nutro de mis personajes.

¿Cuál fue tu papel más difícil?



Hice una película independiente basada en una historia real, en la que interpretaba a una embarazada que estaba atrapada en un auto bajo la

nieve; para ese personaje perdí 17 libras (7,7 kilos). Además, grabamos en una fábrica de helados, imagínate el frío que hacía, entonces terminé viviendo el personaje. El cuerpo no sabe distinguir si es actuación o no.

¿Qué les decís a los bolivianos que te siguen?

Sé del amor que le tienen a mi padre. A todos los bolivianos que me ven les agradezco el apoyo todos estos años, los invito a que vean The Umbrella Academy en Netflix y que se sientan representados con mi personaje.





