George R.R. Martin adelanta que su sexto libro de 'Game of Thrones' se aleja cada vez más de la serie de HBO

“He estado trabajando en mi jardín de invierno. Las cosas van creciendo… y cambiando, como nos pasa a nosotros los jardineros. L as cosas se tuercen, las cosas cambian, se me ocurren nuevas ideas (gracias, musa) y las viejas ideas resultan impracticables”, planteó Martin.

“Sí, algunas de las cosas que viste en HBO en Game of Thrones también las verás en The Winds of Winter (aunque tal vez no de la misma manera), pero mucho del resto será bastante diferente”, prometió el escritor. “Y realmente, cuando lo piensas, esto era inevitable. Las novelas son mucho más grandes y mucho más complejas que la serie. Ciertas cosas que sucedieron en HBO no sucederán en los libros. Y viceversa”, dijo.