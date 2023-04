Gerónimo Sims: “No se pueden hacer muchas canciones sobre la vida personal cuando se es tan joven”

Gerónimo Sims tiene 17 años. A esa edad muchos chicos recién están pensando qué van a hacer de sus vidas, mientras que este tarijeño está enfocado en su proyecto personal que viene esbozando desde hace años.

Es uno de los artistas bolivianos con más proyección, sobre todo desde noviembre de 2022, cuando firmó con la compañía discográfica Sony Music.

Para Gerónimo, que vive en Buenos Aires, ese sueño empieza a ser realidad con solo dos canciones (Tú y yo y Me haces mal) que ha puesto a consideración del público y que llevan más de 2.300.000 visualizaciones en YouTube, además de liderar los rankings de las radios en Bolivia.

En estos días saldrá su tercer tema. Será una historia de amor, un pop romántico, “con una sorpresa, de la que ya pueden escuchar un adelanto en el TikTok de Gerónimo”, según su manager, Gabriel Feldman.

En medio del ritmo vertiginoso de sus jornadas, Gerónimo se da una pausa para contarnos cómo digiere lo que está viviendo.

¿Cuándo nace la pasión por la música en Gerónimo Sims?

No recuerdo un momento en el que no suene música en mi casa en mi niñez. A los cuatro años ya escribí una canción. Siempre me gustó la música, fue mi pasión y desde niño sentí que fue mi vocación. Las artes, como el teatro y la pintura, se me dieron con mucha facilidad, pero la música fue lo principal; a la hora de decidir qué quería hacer, ya lo tenía claro.

¿Cuál fue el camino para llegar firmar Sony Music?

Estuve seis meses con una agencia de management en México. Pero estaba más enfocada en el tema influencer y yo estaba usando las redes únicamente con el fin de tener un público que escuche mi música, ser influencer no es lo mío, no es mi área. Afortunadamente, conocí a Gabriel Feldman, que se convirtió en mi manager, con él nos fijamos la meta de firmar con una importante discográfica. No esperábamos que fuera tan pronto, pero, a los dos meses, ya estábamos viajando a Buenos Aires para firmar con Sony Music. Fue una locura, pero era una locura que sabíamos que iba a pasar en cualquier momento.

¿Cómo organizas el proceso creativo?

A la par que escribo mis canciones hago el guion de mis videos, cuando estoy escribiendo una canción siempre pienso en las imágenes. El tema artístico es algo muy íntimo y me satisface ver que lo que estaba pensando termine reflejado en algo material.

¿Cómo definirías tu estilo artístico?

No tengo un género marcado, me gusta escuchar todo tipo de música, siempre ha sido así y eso lo reflejo en mis canciones. Tú y yo es un pop más suave, pero, cuando decidimos hacer Me haces mal, estaba escuchando mucha bachata. Así también tengo baladas, reguetón, toda la música que uno se pueda imaginar. No quiero encasillarme en un género específico. Mi proyecto es muy versátil, me gusta estar abierto a todo, desde lo musical hasta lo visual.

¿En qué se inspira al momento de escribir una canción un chico de 17 años?

No se pueden hacer muchas canciones sobre la vida personal cuando se es tan joven. A mí me gusta contar una historia por más que no sea mi propia historia. Me haces mal nace de algo que vi en una fiesta, eso me llevó a pensar en la historia de una persona. Es decir, no son canciones que hablan de mí, sino de una situación con la que me gustaría que la gente se sienta identificada.

¿Te interesa la opinión de la gente sobre tu música?

Claro, pero no es que decida hacer algo a base de lo que digan los comentarios en las redes, no me dejo guiar por eso, porque confío mucho en lo que hago. Mientras me guste lo que estoy haciendo estoy seguro que habrá mucha otra gente a la que también le va a gustar. Hay público para todo, hay mercado para todo.

Lea también Tendencias Wos: “He sentido que las temáticas políticas las debo expresar en mi música” Vino de mochilero a Bolivia a sus 18 años; hoy, a sus 25, está a punto de regresar para cantar a sus fans. Actuará el 20 de abril, en Sonilum Arena

​