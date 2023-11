Gina Gil: “Una persona que tiene la necesidad de un trasplante ya no vive, sobrevive”

Cuándo supo que necesitaba un trasplante ¿qué se le vino a la cabeza? Ese rato me puse triste, pero soy una mujer de fe y prefiero no pensar en lo que me lastima y me entretengo en otras cosas. ¿Era el trasplante o su vida? Una persona que tiene la necesidad de un trasplante de un órgano vital ya no vive, sobrevive. Junto a su familia viven mucho sufrimiento, necesidad y dolor. ¿Quién le donó el riñón? Adrián Rivera Guardia de 40 años. Fue el ángel que Dios envió para hacer mi milagro. Gracias eternas a la familia.

A la familia les digo que son un ejemplo de cómo debemos ser todos. Gracias porque su dolor no fue más fuerte que escuchar la voz de Dios, entendiendo que nuestros órganos no se van al cielo por lo que es más valioso ser portador de vida.



¿Cómo está de salud?



Estoy en el proceso de recuperación, aislada, han bajado mis defensas a lo mínimo por lo que debo evitar cualquier infección evitando el rechazo de mi regalo (riñón).



¿Cómo le cambió la vida esta operación?



Creo que me estoy conociendo más, entendiendo cuán valiosa es la vida para vivirla como si fuéramos dueños de ella. Siempre me creí autosuficiente, pero ahora entiendo lo vulnerable que somos para pasar de la vida a la muerte y quiero estar preparada para no cometer los mismos errores y enfocarme en fortalecer mi relación con Dios, porque para andar con, por y para Él hemos venido todos a este mundo.



¿Fue una prueba de Dios?



Dios nos procesa, todas las cosas adversas que nos pasan haciendo bien las cosas, son regalos de Dios quitando de nosotros todo lo que nos aleja de Él. Dice su palabra que las bendiciones se arrebatan, así aprendemos a valorarlas.



¿Se aferró al Señor?



Dios nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que decidimos ignorarlo.



_Si no encontraba un donante, ¿cómo iba a impactar esto en su salud?



Hubiera tenido que ser testigo de cómo el cuerpo se va deteriorando y también de la tristeza de todos los que me aman.



¿Usted sería donadora de alguno de sus órganos?



No solo donadora, sino que ahora quiero apoyar en todo lo que pueda al Sedes, al Instituto del Riñón, al equipo de trasplante del doctor Erland Vaca Díez y a todas las personas que están sufriendo para que entendamos que si nos toca la hora podemos ser donadores. Hay muy pocos trasplantes en la actualidad porque se desconoce el tema.



¿Qué le dice a las personas que están esperando un donante?



No pierdan la fe, luchen con sus fuerzas, doblen rodillas y clamen al Señor. Él nos ama tanto que los sorprenderá.



¿Y cuál es su mensaje para aquellos que no se animan a donar?



Cuando no somos nosotros los afectados nos volvemos indiferentes ante el dolor ajeno. Pero mañana puedes estar en la lista o algunos de tus familiares, por eso te invito a que te inscribas como donador. Llama al 3-636622.