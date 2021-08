Golpes de calor en niños: conozca los riesgos, síntomas y precauciones

Escucha esta nota aquí

Por Brissa Pabón

Se aproxima la primavera y con ella las primeras olas de calor en gran parte del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre las altas temperaturas que durarán previsiblemente hasta el martes 24 de agosto. Afectarán a Santa Cruz, al trópico de Cochabamba, Beni y Pando. Según las previsiones, se alcanzarán temperaturas máximas de 36°C a 40°C.

La exposición a elevadas temperaturas puede provocar en el organismo efectos nocivos de diversa gravedad y riesgos para la salud, explica el doctor Jorge Belmonte, médico pediatra. “Los más afectados son las personas de edades extremas de la vida, como los niños, especialmente los menores de cinco años, y las personas de edad adulta, arriba de 65 años”, afirma.

Niñas juegan en la sombra/ Foto: Brissa Pabón

Golpes de calor



Los golpes de calor son la situación más grave a consecuencia de las altas temperaturas y pueden ser potencialmente mortales; éstos son provocados por la exposición prolongada al sol, actividad física en campo abierto o exposición a una extremada temperatura.



Los signos y síntomas que podrían presentarse son: temperatura corporal elevada por encima de los 40º C, piel caliente, enrojecida, sudorosa al principio, seca después (sin sudor), dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, conducta irritable, somnolencia, sed intensa, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia.



Cuando se detectan los primeros síntomas hay que actuar de inmediato. “Se tiene que buscar un lugar con sombra, hidratar para recuperar el líquido perdido, ponerle mantas húmedas, nunca frías, bañarlo con agua natural y llevarlo lo antes posible a un centro hospitalario antes de que empiece a convulsionar”, dice Belmonte. “Al provocar una parada cardiorrespiratoria, puede llevar a la muerte en cuestión de horas si no se actúa en ese momento”, agrega el experto.

Una mujer se cubre del sol con una sombrilla/ Foto: Brissa Pabón

Prevención en niños



Prevenir cualquiera de las complicaciones derivadas de la exposición a las altas temperaturas es fácil, siguiendo una serie de sencillos consejos.



1) No exponer a los niños al sol por tiempos prolongados. Especialmente durante las horas de mayor riesgo (de 11:00 a 17:00)

2) Protección solar. Usar bloqueadores solares efectivos frente a rayos solares nocivos, como UVA, UVB e infrarrojos; así también se aconseja el uso de gorras o sombreros y gafas.

3) Es fundamental mantener una buena hidratación. Evitar las bebidas azucaradas, pues aumentan la perdida de líquidos.

4) No realizar actividad física intensa durante las horas de más calor. Hidratarse antes, durante y después de hacer ejercicio.

5) Permanecer en la sombra y lugares frescos siempre que sea posible y no así en zonas donde el sol incida directamente. Nunca, por mínimo que parezca el tiempo, se debe dejar a un niño solo dentro de un vehículo expuesto al sol.



“Muchas veces he visto niños que quedan dentro de los automóviles, generando golpes de calor en ellos que terminan a veces en muerte”, relata Belmonte.



El galeno también señala que el riesgo no sólo es mayor en niños, sino también en personas de la tercera edad, embarazadas, personas con sobrepeso, pacientes con enfermedades renales, cardiacas y neurológicas.