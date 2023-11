"Gratitud": así celebró sus 100 años Ida Vitale, la gran poeta uruguaya

"Gratitud": esa palabra eligió la poeta uruguaya Ida Vitale para celebrar sus 100 años el jueves en su Montevideo natal, que aplaudió con admiración y cariño a su hija multipremiada, una de las voces literarias más reconocidas de Hispanoamérica.



"Agradecer con todas las letras", dijo esta mujer menuda, de cabellera blanca y voz suave, ante la multitud de personas de todas las edades reunidas para homenajearla.



"Gracias a los dementes que organizaron esto y a los dementes que vinieron. No lo merezco. Y además, llueve", agregó, mientras afuera soplaba el viento en una noche fría e inhóspita.



La fiesta en la sede de la Cinemateca Uruguaya incluyó obras de Schumann, Strauss y Mozart entonadas por una soprano, flores y chocolates de regalo, palabras de autoridades, brindis y hasta un enorme pastel cuyas velitas la homenajeada sopló mientras todos le cantaban "Que los cumplas feliz".



El festejo también tuvo alcance internacional, con la proyección del documental sobre su vida en varias ciudades iberoamericanas. "Ida Vitale" se exhibió simultánteamente en Madrid, Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires, y en el pueblo español de Juzbado, provincia de Salamanca, donde Vitale es especialmente querida, según contó la directora María Arrillaga a la AFP.



En Montevideo hubo una función especial y se presentaron la banda sonora del film, con música original de Sylvia Meyer, así como el libro "Palabra por palabra, el mundo se hace mundo", en una edición que repasa su obra a modo de antología, con correspondencia personal, artículos, discursos y conferencias.



Vitale, que durante la última dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) se exilió en México, tuvo palabras de profundo amor hacia ese país luego de que el embajador mexicano en Uruguay, Victor Manuel Barceló, pidiera la palabra para destacar "la mente lúcida" y el "corazón enorme" de la poeta uruguaya.



"Tu humildad es lo que más amamos y lo que más admiramos", dijo Barceló. "En México siempre tendrás un lugar".



"Estrella de rock"

Nacida el 2 de noviembre de 1923, Vitale es la última referente de la Generación del '45, el movimiento intelectual uruguayo del que surgieron escritores de la talla de Juan Carlos Onetti, Idea Vilariño y Mario Benedetti.



Poeta de obra prolífica, además de traductora del francés y del italiano, ensayista, profesora y crítica literaria, a Vitale la fama le llegó en la vejez.



En los últimos años ganó, entre otros, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2015), el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (2016), el Premio Max Jacob (2017), y el Premio Cervantes (2018), el máximo reconocimiento literario en lengua española.



Durante la celebración del jueves, la alquimista del lenguaje, como la han definido por su poesía esencialista, abrió al azar su libro "Tiempo sin claves" y leyó algunos de sus poemas, siempre tan vital como lo indica su apellido y sin perder nunca su agudo sentido del humor.



"Esta fue una cosa muy inesperada y que me hace muy feliz", afirmó. "Si en el otro lado nos piden un recuerdo, este será uno", añadió, frente a un enjambre de fotógrafos y camarógrafos.



Estaba radiante, cautivando "como una estrella de rock", al decir del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, despertando risas y sonrisas entre quienes la rodeaban para pedirle un autógrafo.



"Me enteré por el noticiero y vine porque sentí que tenía que estar. Mujeres como ella me inspiran para seguir luchando en la vida", señaló a la AFP Agustín Candia, un argentino de 23 años que vive en Uruguay y trabaja en el área de limpieza.



A su lado, Graciela Espino, una socióloga de 81 años, fundadora de la editorial Ediciones de la Plaza, siguió todo el festejo en primera fila. "La poesía de ella es tan intimista que llega profundamente", resumió.