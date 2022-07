Grupo Entuparla’nt parte a Chile a dejar el rap boliviano en lo más alto

La fuerza de su lírica, concentrada en tres videoclips, bastaron para que el grupo de rap paceño Entuparla’nt rompa las barreras limítrofes y aparezca en radares internacionales. El 20 de agosto, Jorge Eliazar Orellana (Greco Fyah Fu), Jhoel Antonio Aliaga (Nios Nd) y Javier Saúl Mole (Snoopah Dirty Sound) alcanzarán su logro más importante y una realización compartida con sus colegas del rap: por primera vez la rojo, amarillo y verde llegará a Casaparlante, uno de los eventos más importantes del género urbano de Latinoamérica.

“La música ‘made in Bolivia’ hará revolución, tenemos estos artistas nacionales con increíble esencia, es momento de explotar”, asegura Marcelo ‘Llaco’ Peña, mánager de Entuparla’nt y CEO de la organización Whaseo Batallas de rap, que apoyará en las gestiones para que los chicos lleguen a su destino final.

Cuando Greco Fyah Fu (23), Nios Nd (25) y Snoopah Dirty Sound (22) decidieron hacer música solo contaban con un parlante casero. Al buscar un nombre para el grupo, pensaron en la misión amplificadora de ese aparato y le aumentaron la palabra ente, simplicada y con un apóstrofe, como el complemento de espiritualidad. Así nació oficialmente Entuparla’nt.

En 2021, la pandemia les dio el tiempo suficiente para desarrollar más habilidad y conexión entre los integrantes, que empezaron a crear Made in da house, el primer disco que ya tiene tres canciones y sus respectivos videoclips.

“El rap me ayudó a encontrar un camino y seguirlo. Soy una buena persona gracias a esto”, expresa el músico que se inspira en todo lo que vivió al momento de agarrar un micrófono.

“Esta dura esta vida t’ara, poesía en tera, elegante modo toro. Jala gatillo y tira a los problemas que satura. Andino cuál katari, me prendo en la altura, y me respalda el illimani”, larga en Hijos del rap.

Welcome to Bolivia, Hijos del rap y Discipline son los temas que ya están listos y que suenan en plataformas digitales y YouTube. Hasta fin de año esperan tener cuatro más para lanzar Made in da house y también ponerse manos a la obra con los videoclips.