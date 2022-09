Guillermo Novellis: “Mi misión con el público es sacarlo por unas horas de sus problemas”

Detrás de esas grandes gafas negras se encuentra un ser sencillo, amable y carismático. Los casi 30 años de fama de Guillermo Novellis (62) no se le han subido a la cabeza, demuestra que la humildad es lo primordial.

Él y su banda, La Mosca, llegaron a la ciudad para dar un concierto, que tuvo un lleno total, con lo que se demostró que los bolivianos siguen enamorados de su música.

EL DEBER habló con el cantante, que confesó sus miedos, habló de su misión, de cómo se lleva con su exesposa y cómo está de salud.

_¿Qué tal volver a Bolivia?

Bolivia es uno de los países que más recorrimos en su interior. El público es fantástico; eso sí, la altura nos afecta un poco, unos de mis compañeros quedó exhausto. Tomábamos mate de coca para ayudarnos, hay que regular el esfuerzo y guardar oxígeno.

_¿En cuestión de comidas, sos de comer de todo?

Te cuento que soy muy curioso, pero con el tiempo me he dado cuenta que estar cambiando de comida y hasta de agua te puede caer mal. A veces, las personas no entienden por qué los artistas piden en sus camerinos determinadas marcas y es porque debemos cuidarnos.

En Perú me comí un ceviche. Estaba tan rico, pero me cayó tan mal que en el concierto la pasé fatal. Hay que tener cierta disciplina.

_¿Crees que tenés suerte?

Sí y mucha, llevo muchos años sin contar esto. Una vez estaba cenando después de un concierto y una mujer se me acerca y me dice que era vidente y que yo tenía dos ángeles de la guarda que me protegían, que tenía una misión linda en esta carrera.

Creo que mi misión con mi público es sacarlos por una hora y media de sus problemas, despejarse y olvidarse de todo, ya que el lunes vuelven de nuevo los problemas (risas).

_¿Le creíste a esa señora?

Te digo me asusté un poco, me hizo sentir especial. No le creí, pero soy afortunado de lo que he logrado, de conocer gente y que ellos me conozcan. Yo recibo tanto cariño, fotos, etc. Soy afortunado.

_¿Sos creyente?

Creo que hay una fuerza y energía que creó este universo, que lo podemos llamar Dios y tiene muchos nombres. No sé si es un ser superior, sólo se que es un ordenador del universo.

_¿Crees que hay vida después de la muerte?

Ojalá que sí, espero que haya otra dimensión y allá yo sea cantante (risas). Con los chicos de la banda decimos que, si nos tenemos que morir, que sea en una cosa masiva como en un terremoto, así San Pedro en la entrada al cielo nos hace entrar a todos y no nos dice si éramos malos o buenos (risas).

_¿Cómo los tomó como banda la pandemia?

Teníamos programadas muchas giras nos movió todo, espero que las personas se den cuenta y que aprendan sobre lo finito que es la vida, que somos frágiles y que debemos disfrutar, hay que ser felices. No somos inmortales, debemos cuidar el planeta.

_¿Cómo andamos de salud?, sé que tu corazón casi falló...

No casi, llegó a fallar. Tuve el percance que no le llegaba sangre a mi corazón. Ahora me hago estudios todos los años.

Hoy estamos lamentando la muerte de Marciano Cantero, tenía justamente mi edad y me puse a pensar como la salud se deteriora. Yo estuve con él, tuvimos una gira, un tipo muy amable y generoso, me contó la historia de él y su esposa, que se casaron tras 30 años de no verse. Me ha hecho valorar mi vida.

Esta semana tengo el cumpleaños de mi sobrina y voy a estar rodeado de mis hijos, de mi exmujer, mi familia y lo voy aprovechar.

_Mencionas a tu ex esposa ¿Cómo te llevas con ella?

Fantásticamente bien. Terminamos en buenos términos, ella se bancó mucho la vida de ausencia que yo llevaba, fueron casi 40 años de casados. Me separé hace cuatro años.

_¿Ya no hay forma de que vuelvan?

Ella no va a querer y yo tampoco, estamos muy bien así. La adoro, ella y mis dos hijos son mi prioridad.

_¿Nos tenés alguna sorpresa para este año?

A todo mi público boliviano le digo que gracias, que esperen este año mi disco nuevo con sorpresas e invitados especiales, como Marciano Cantero, Los Auténticos Decadentes, los Pericos y otros grandes de Argentina.





PERFIL



UN POCO DE SU CARRERA

Guillermo Novellis (Junín, Buenos Aires, 15 de junio de 1960), conocido por ser el vocalista y líder de la banda La Mosca, es un cantante, músico, compositor, guitarrista de rock argentino y además técnico en seguridad e higiene, profesión que ejerció antes de ser famoso.



SUS DISCOS

Tiene siete discos y este 2022 promete sacar uno más.



SU SALUD

En 2015, tras un recital de 45 minutos, Novellis se descompensó y fue llevado al hospital de la capital de la provincia Chaco (Argentina).







