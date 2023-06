Hay más teatro de autor, pero faltan espacios, dicen los artistas

Ave, Feroz y Las Cartas que me habitan son obras de teatro que se presentan en estos días en la capital cruceña. Estas funciones son señales de la reactivación del teatro que tiene diversas propuestas a diferencia del año pasado que tuvo escasas producciones. “Creo que tiene que ver mucho el Festival Internacional del Teatro que permitió la reactivación y dejó muchas obras que están en cartelera”, indicó el dramaturgo Ariel Muñoz, director de la obra de teatro Ave.



El director estará presentando su obra desde hoy a las 20:00 y este viernes en dos funciones: 19:00 y 21:30. La puesta en escena será en el Teatro del Museo de Historia (calle Junín al lado del Paraninfo Universitario).



La pieza teatral, un proyecto de Chakana Teatro y Teatro del Umbral, es interpretada por la actriz Mariana Bredow, que además escribió el texto.



La puesta en escena invita a una experiencia de escucha y complicidad con el público femenino que poco a poco va formando parte del espacio y de este relato que finalmente cuenta la presencia de un coro de voces en un escenario que ya perdió sus límites. “Ella, la actriz, que puede ser cualquiera, muchas, todas, relata su propio encuentro con “el” tipo, que no es viejo sino que ella es demasiado joven, en aquel entonces”, se puede leer como parte de la sinopsis de la obra, que dura una hora.



“Nuestra obra se va a presentar en el Museo de Historia, pero se cerraron espacios como la Cabra Teatro, Snack Tía Ñola, que son importantes para las producciones independientes”, advirtió Muñoz.



Añadió que también es necesario que las instituciones también apoyen y vayan en paralelo con la reactivación. “Es complicada la situación, pero es importante que la cultura no pierda un intento de política cultural”, concluyó el dramaturgo.