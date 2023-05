HBO Max cambia, ¿qué sucederá con tu cuenta? Cuatro cosas que debés saber

Max reunirá programas de HBO de alta calidad, como Sucession; producciones originales que serán estrenadas, como La serie de Harry Potter, El spin-off de The Pengui; A Knight of the Seven Kingdoms: The Edge Knight, una serie del universo Juego de tronos, entre otros. La compañía anunció que también se está pensando en cómo incorporar los deportes a su oferta de streaming.