Imágenes que trascienden fronteras: el 2do Foto Festival Internacional Manzana 1 reúne a los mejores fotógrafos del mundo

Es una fotógrafa independiente y es la primera mujer fotoperiodista de la Georgia Postsovietica, su trayectoria profesional destaca por una profunda conexión con las comunidades rurales y nómadas de Georgia. Natela llegó a Santa Cruz de la Sierra junto a su hija, quien la acompaña también como su traductora.



Graduada en la Escuela de Arte Mose Toidze en 1984, Grigalashvili inició su carrera como escenógrafa en el Teatro Estatal de Miniaturas.

Sin embargo, su pasión por la fotografía la llevó a explorar historias que pocas veces encontraban espacio en los medios tradicionales. Su debut como fotoperiodista se dio con tres reportajes centrados en comunidades cerradas de las regiones fronterizas de Georgia, marcando el inicio de un legado que trasciende la documentación visual.

Algunos trabajos de Natela Grigalashvili

En 2015, fundó Kontakt Photos, la primera agencia fotográfica independiente de Georgia. Además, entre 2014 y 2016, impulsó clubes de fotografía en Javakheti, el Valle de Pankisi y Adjara, fomentando el talento local y promoviendo la narración visual desde las regiones menos representadas del país.



En las instalaciones de Manzana Uno, Natela expone ‘Los Últimos Días de los Nómadas Georgianos’, que cuenta con más de 15 fotografías, las cuales muestran la vida de los grupos nómadas de Georgia.

Según lo comentado en la charla de Manzana Uno, su trabajo no se limita a documentar; también establece lazos de amistad con las personas que fotografía. Cada año, visita estas comunidades, donde ya es considerada una ‘amiga’ para personas de estas áreas.



Natela captura en sus fotografías la esencia de lo cotidiano: mujeres en sus labores diarias, las tradiciones locales, el festival de verano que solía reunir a las familias —una celebración ahora extinta debido al éxodo de personas en la región—, los remedios caseros, el cuidado familiar y la rutina diaria de la comunidad.

“Cuando ellos suben a las montañas o descienden a las zonas bajas, yo los acompaño, camino a su lado”, explica mientras detalla el significado detrás de sus imágenes.



Grigalashvili contando sobre costumbres de los georgianos

"Para mí, no es solo tomar fotos; es un proyecto personal", expresó Grigalashvili durante la charla con los visitantes a la exposición. "Me gusta conversar con ellos, estar presente como amiga, no solo como fotógrafa. La fotografía no es lo más importante; lo más importante es comunicarme con ellos", añadió.



La muestra más sobresaliente de su exposición muestra a una mujer comprimiendo un gran pajar con sus pies. Esta obra, muestra el duro trabajo que realizando muchas mujeres de estas áreas de Georgia.

Los Últimos Días de los Nómadas Georgianos’

​"Cuando la mujer vio la foto por primera vez en televisión, se sintió avergonzada porque decía que no se veía bien. Sin embargo, esa imagen ha sido expuesta en muchos lugares, y siempre que puedo, le envío fotografías de las exposiciones. Ahora, se siente mejor con su imagen", contó la anécdota con una sonrisa.

Además, comentó que cuando vio el banner con la fotografía afuera de Manzana Uno con esta imagen, no dudó en enviarsela a su fotografiada.